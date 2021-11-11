Лукашенко опасается, что в лагерь мигрантов могут перебросить оружие и боеприпасы

В Минске рассказали о попытках провокации на границе.

Александр Лукашенко опасается, что в лагерь мигрантов на государственной границе с Евросоюзом могут перебросить оружие и боеприпасы. Такое заявление президент Белоруссии сделал во время правительственного совещания. Он уточнил, что сейчас вооружение в основном направляется на Донбасс.

У нас очень опасная наметилась там тенденция, я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Чиновник уточнил, что за последние двое суток силовики фиксируют переброску оружия в регион. Однако этот вопрос находится на контроле Минска, а также российской стороны. По мнению Лукашенко, на госгранице Белоруссии противники хотят устроить провокацию и "столкнуть лбами наших пограничников".

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого