Лукашенко опасается, что в лагерь мигрантов могут перебросить оружие и боеприпасы

Александр Лукашенко опасается, что в лагерь мигрантов на государственной границе с Евросоюзом могут перебросить оружие и боеприпасы. Такое заявление президент Белоруссии сделал во время правительственного совещания. Он уточнил, что сейчас вооружение в основном направляется на Донбасс.
У нас очень опасная наметилась там тенденция, я это предполагал. Это вопрос наших военных и Комитета госбезопасности. Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Чиновник уточнил, что за последние двое суток силовики фиксируют переброску оружия в регион. Однако этот вопрос находится на контроле Минска, а также российской стороны. По мнению Лукашенко, на госгранице Белоруссии противники хотят устроить провокацию и "столкнуть лбами наших пограничников".
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Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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