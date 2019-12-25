Политик процитировал диалог между польскими чиновниками от 31 августа.

Александр Лукашенко обвинил Польшу в попытках обрушить экономику Белоруссии. Об этом рассказали местные журналисты из агентства БЕЛТА со ссылкой на слова политика. По мнению спикера, Варшава предложила создать внутри республики ситуацию, при которой рубль бы обесценился, а полки магазинов начали пустовать.

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Глава государства также привел отрывок из диалога официальных лиц Польши, который по его словам состоялся 31 августа. Иностранцы заявили, что "режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции". По словам политика, информацию ему передали сотрудники КГБ. Он добавил, что в сентябре Польша решила, что изменить режим в Белоруссии вооруженным методом не получится.

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Фото: Telegram-канал/Пул Первого