Он считает, что государственные СМИ должны противостоять "экстремизму".

Александр Лукашенко рассказал о новом "рубеже обороны" Белоруссии. Он имел ввиду медиапространство в республике.

Он считает, что государственные СМИ должны противостоять "экстремизму", который "распространяют новые медиа". По мнению Лукашенко, общество стоит перед глобальными вызовами.

Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы. Александр Лукашенко

По его словам, в нынешней ситуации "разрушаются принципы профессиональной журналистики", так как новые медиа помогают реализовывать амбиций "недобросовестных политиков".

Ранее мы писали, что Мезенцев заявил, что белорусской оппозиции не удастся разыграть "российскую карту".

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