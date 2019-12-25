Александр Лукашенко рассказал о новом "рубеже обороны" Белоруссии. Он имел ввиду медиапространство в республике.
Он считает, что государственные СМИ должны противостоять "экстремизму", который "распространяют новые медиа". По мнению Лукашенко, общество стоит перед глобальными вызовами.
Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы.
Александр Лукашенко
По его словам, в нынешней ситуации "разрушаются принципы профессиональной журналистики", так как новые медиа помогают реализовывать амбиций "недобросовестных политиков".
Ранее мы писали, что Мезенцев заявил, что белорусской оппозиции не удастся разыграть "российскую карту".
Фото: pixabay.com
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