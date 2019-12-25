По словам посла, режиссёры ставят спектакли на "сценической площадке".

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что белорусской оппозиции не удастся разыграть "российскую карту". Об этом пишут "РИА Новости".

По словам дипломата, попытки некоторых "организаторов протестов или режиссёров" спровоцировать напряжение между Белоруссией и РФ не имеют перспектив.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что белорусы доказали свою способность отстоять суверенитет страны и территориальную целостность государства. При этом он отметил, что Белоруссия заинтересована во взаимодействии с другими странами — с западными в том числе.

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