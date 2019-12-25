По его словам, в Белоруссии был проведён глубинный анализ событий.

Александр Лукашенко назвал заявления о "нелегитимности выборов" в Белоруссии мифом. По его мнению, заявления о том, что в республике начались спонтанные протесты из-за фальсификаций на голосовании также не соответствуют действительности. Об этом он рассказал на встрече с политическим активом в Минске, пишет БелТА.

Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, "нелегитимность выборов" и тому подобное — всё это мифы. Александр Лукашенко

По его словам, в Белоруссии был проведён глубинный анализ событий, происходивших задолго до выборов, которые подтверждают его слова. Лукашенко заявил, что происходящее сейчас в республике не оказалось неожиданностью для властей, "потому что в 90-е происходило и не такое". Тогда, вспомнил он, тысячи людей "выходили на улицы, переворачивали машины, бросали коктейли молотова на первые этажи жилых домов".

Ранее Путин и Лукашенко обсудили конституционную реформу в Белоруссии.