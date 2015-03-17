По его словам, люди могут спросить, за что спортсменам платят деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результаты, за которые спортсмены должны получать деньги. Об этом он заявил на встрече с министром спорта республики Сергеем Ковальчуком.

По словам Лукашенко, люди могут спросить, за что спортсменам платят деньги. Он подчеркнул, что многие из них "ходят пешком" и "хромают". Глава государства потребовал представить правительственную концепцию материального стимулирования спортсменов за достижения соответствующих результатов.

Что за проблема - сравнить бег на стометровке с лучшим результатом на очередном чемпионате мира, допустим, и тем, что ты показываешь? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко раскритиковал белорусский футбол.

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