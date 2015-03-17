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Лукашенко раскритиковал белорусский футбол

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Президент заявил, что ему страшно за уровень вида спорта в стране.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал уровень футбола в стране. Об этом он заявил на встрече с министром спорта республики Сергеем Ковальчуком.

Лукашенко отметил, что не заметил на чемпионате мира-2022 в Катаре белорусских футболистов. Он подчеркнул, что команда и близко не стоит рядом с нынешними участниками турнира.

Мне стало страшно за белорусский футбол. Он находится в ужасающем состоянии.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, критика, президент белоруссии, футбол
Категории: Лента новостей, Спорт, Мировые новости, Футбол в России и Европе,

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