Лукашенко раскритиковал белорусский футбол

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал уровень футбола в стране. Об этом он заявил на встрече с министром спорта республики Сергеем Ковальчуком.
Лукашенко отметил, что не заметил на чемпионате мира-2022 в Катаре белорусских футболистов. Он подчеркнул, что команда и близко не стоит рядом с нынешними участниками турнира.
Мне стало страшно за белорусский футбол. Он находится в ужасающем состоянии.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко анонсировал новые кадровые перестановки.
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