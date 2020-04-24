В Белоруссии считают, что вирус послан людям из-за неправильного отношения к природным ресурсам.

Александр Лукашенко назвал коронавирус "ударом по башке" от Господа. Об этом глава Белоруссии заявил во время правительственного совещания по вопросам эпидемии коронавируса. Президент страны считает, что распространение инфекции стало последствием "безобразного отношения" человечества к природным ресурсам, включая лесные массивы.

К этому богатству мы относимся безобразно, а может быть, зачастую безобразно. И поэтому Господь, как я говорил, ударил нас по башке коронавирусом прокомментировал политик

Александр Лукашенко добавил, что если бы люди относились к природным богатствам ответственно, то никакие вирусы "не взяли" бы их. Президент считает, что природа отвечает за здоровье человечества. Он напомнил, что около 40 процентов территории страны занимают леса.

Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии.