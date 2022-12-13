Глава Белоруссии похвалил ЛГБТ-сообщество за профессионализм на рабочих местах.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал геев "извращенцами" и "простил" лесбиянок. Однако политик похвалил представителей сексуальных меньшинств за профессионализм в работе по различным направлениям. В ежегодном послании к нации и членам местного парламента глава государства объяснил, что в органах власти страны достаточно много представителей ЛГБТ, однако при этом работа этих должностных лиц отличается безукоризненным качеством. Лидер республики уверен, что никакой пропаганды этих отношений в обществе не должно быть.

Девчонок я как президент прощаю. Значит мы где-то там не доработали. Что касается геев, то это извращенцы, мерзость последняя... Дай бог, не геям так работать, как они. Ни одной отрицательной характеристики не было. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что 29 декабря 2022 года спикер парламента Белоруссии Наталья Кочанова публично заявила о том, что в республике могут принять закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого