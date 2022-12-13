Лукашенко предложил спортсменам "не париться" из-за рекомендаций МОК

В Белоруссии призвали "потерпеть эту мерзость".

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил о том, что спортсменам не стоит "париться" из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к соревнованиям. В рамках своего выступления с ежегодным посланием к нации и членам местного парламента глава государства объяснил, что успехи и неудачи никогда не зависят от того, под каким гимном или флагом выступает участник.

Не хотите, чтобы мы выступали под флагом своим – потерпим. Хотя это мерзость самая последняя: почему вы под флагом, а мы нет? Мы это выдержим, это надо пережить. Не парьтесь. Он приедет домой и в аэропорту развернет этот флаг…, скажет, что его лишили выступать по этим флагом, но он патриот... Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики пояснил, что нельзя лишать спортсмена любимого дела и средств к существованию, так как атлеты только за счет выступлений кормят свою семью. В том случае, если белорусский спортсмен будет выступать не под государственным флагом на международных соревнованиях, в Минске за него гордости меньше не станет.

Лукашенко предложил вместе с Россией и Китаем научить Запад защите прав человека.

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