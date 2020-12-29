Он напомнил, что назначил 2021 год годом народного единства.

Александр Лукашенко назвал белорусских оппозиционеров своими людьми. Заявление он сделал во время встречи с сотрудниками минского завода "Горизонт".

Лукашенко призвал оппозиционеров не нарушать закон.

- Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало. Александр Лукашенко

Он напомнил, что назначил 2021 год годом народного единства, чтобы объединить всех жителей Белоруссии, призвать их работать ради себя и детей.

Ранее Лукашенко прокомментировал своё президентство.

Видео: Telegram/Пул Первого