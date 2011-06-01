Лукашенко назначил Карпенко главой ЦИК Белоруссии

Также на должность председателя Центризбиркома претендовали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и представитель Национального собрания Владимир Андрейченко.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко новым главой Центризбиркома страны.

Раньше Карпенко был руководителем Министерства образования. С 1996 года пост главы Центризбиркома занимала Лидия Ермошина. Теперь он сменил её. Также на должность председателя Центризбиркома претендовали заместитель премьер-министра Игорь Петришенко и представитель Национального собрания Владимир Андрейченко.

Напомним, что Карпенко окончил Минский государственный педагогический институт по специальности учитель истории, обществознания и английского языка. Затем он поступил в Академию управления при президенте. Также Карпенко был участником Коммунистической партии страны и возглавлял её. На данный момент он числится вторым секретарем ЦК КПБ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приход к власти оппозиции уничтожил бы Белоруссию.

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