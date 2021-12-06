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Лукашенко: приход к власти оппозиции уничтожил бы Белоруссию

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Глава государства подчеркнул, что поражение в прошлом году могло бы стать "громадной ошибкой", а на территории страны сразу появился бы блок НАТО.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что, если бы к власти пришла оппозиция, Белоруссии бы уже не было бы.

Глава государства подчеркнул, что поражение в прошлом году могло бы стать "громадной ошибкой", а на территории страны сразу появился бы блок НАТО. По его словам, "достаточно на сутки захватить власть и позвать сюда иностранные войска". Он отметил, что это позволяет главе государства Основной закон.

Был бы их человек, он бы этим воспользовался. Законно? Законно. Вот почему пытаемся подровнять как-то Конституцию.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко видит, что общество требует перемен. Именно поэтому, по его мнению, стране нужна новая конституция. Как отметил белорусский лидер, он "уже наелся этих конституций, власти и всего прочего". Сейчас его основной целью является стабильность страны.

Ранее мы сообщили, что Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза.

Видео: Telegram/Пул Первого

Теги: белоруссия, лукашенко, оппозиция, политика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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