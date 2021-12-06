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Белоруссия вводит ответные санкции против Евросоюза

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Как сообщили в министерстве иностранных дел страны, постановление правительства будет подписано в ближайшее время.

Белорусские власти расширили список лиц, которым будет запрещен въезд на территорию республики и Союзного государства. Кроме того, ответные санкции против Евросоюза включают в себя ввод других ограничений, в том числа запрет на ввоз в Белоруссию некоторых товаров.

Как сообщили в министерстве иностранных дел страны, постановление правительства будет подписано в ближайшее время. В документе сказано, что самой существенной мерой противодействия внешнему давлению коллективного Запада станет реализация Союзных программ и экономическая интеграция с Россией.

В ответ на нелегитимные рестрикции в отношении белорусской авиационной отрасли…аналогичные шаги будут предприняты нашей страной в отношении авиаперевозчиков из стран Европейского союза и Великобритании

Заявление МИД Белоруссии

Ранее мы сообщили, что Лукашенко назвал Путина родным братом.

Видео: Telegram/Пул Первого 

Теги: белоруссия, евросоюз, санкции
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Тема дня,

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