Лукашенко назвал Путина родным братом

Белорусский политик ценил свои отношения с главой РФ.

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина родным братом. Такое заявление политик сделал во время интервью журналистам "РИА Новостей". Он убедил Дмитрия Киселева в том, что коллега из Москвы также видит его больше, чем другом.

Когда-то Дима Песков очень правильно сказал. Когда я говорил, что в этом мире у нас друзей нет, ему журналисты задавали вопрос: "А вот Лукашенко считает..." Дмитрий, он молодец, нашел, что сказать: "Мы больше, чем друзья, мы — братья". Блестящий ответ. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики уточнил, что если говорить серьезно, то он вместе с главой РФ одинаково видят мир по основным проблемам. При этом страны могут не всегда делать одинаковые выводы из сложившихся ситуаций.

Лукашенко рассказал о "других мужьях" Тихановской.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

