  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:17
126
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

0 0

Белорусский лидер проведет встречу с Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Самолет белорусского лидера вылетел из аэропорта Минска. Лукашенко проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В СМИ сообщалось, что главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.

Ранее Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, визит, президент белоруссии, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии