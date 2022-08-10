Белорусский лидер проведет встречу с Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого".

Самолет белорусского лидера вылетел из аэропорта Минска. Лукашенко проведет встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. В СМИ сообщалось, что главы государств в неформальной обстановке обсудят наиболее важные и актуальные вопросы, связанные с развитием белорусско-российских отношений. В центре внимания также будут международная повестка дня и тематика региональной безопасности.

Ранее Лукашенко назвал Россию гарантом безопасности для Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого