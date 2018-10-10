Рамзан Кадыров получил орден Дружбы народов из рук Лукашенко

Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни за дружбу и поддержку народа Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил главу Чеченской республики России Рамзана Кадырова орденом Дружбы народов. Указ об этом был подписан еще в августе 2018 года, но торжественная церемония состоялась 21 июня этого года. В братское государство Рамзан Кадыров прибыл в рамках проведения Вторых Европейских игр.

Нет необходимости рассказывать о моем отношении к чеченскому народу. Даже в сложные времена, я уже часто об этом говорю, они рожали у нас в Бресте, моим именем называли своих детей. Я это очень ценю прокомментировал отношение к Чечне лидер государства

Лукашенко добавил, что недавно назначил на пост Министра внутренних дел чиновника, который родился на Кавказе. Президент добавил, что у него есть мечта: побывать в горах Чечни и посмотреть на жизнь местного населения.

К тебе у нас отношение особое. Рамзан, огромное тебе спасибо за то, что умеешь держать слово. Я всегда говорю: "Он настоящий мужик: пообещал - сделал"...Ты действительно не просто друг - ты брат для меня, для нашего народа резюмировал Лукашенко

Напомним, что рамзан Кадыров помогал в освобождении граждан Беларуси, когда некоторые из них оказались в плену у ливийцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что Иран объяснил, что сдержался от сбивания второго разведывательного самолета США.

Фото: president.gov.by