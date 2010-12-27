Иран: мы воздержались от сбивания второго разведывательного самолета США

Иранские журналисты поделились фотографиями сбитого беспилотника США.

В Иране прокомментировали ситуацию со сбитым беспилотником США. Главнокомандующий ВВС государства заявил, что отказался от инициативы сбить второй разведывательный самолет Америки, в котором находился экипаж.

Он заявил, что на борту P8 находилось 35 человек. Воздушное средство направлялось следом за упавшим беспилотником. Спикер добавил, что целью Ирана было "предупредить американских террористов", а не губить людей. Также местные СМИ опубликовали фотографии обломков упавшего самолета.

Ранее Piter.tv писал о том, что США передали сообщение через Оман Ирану л предстоящей атаке на Тегеран. Позже Совет безопасности Ирана опроверг данные о том, что Трамп передавал угрозы Тегерану.

Фото: Twitter/Tasnim News Agency