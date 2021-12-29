Лукашенко пошутил, сказав, что рад разбавить западные элиты

Глава Белоруссии проводит встречу с лидером РФ в Кремле.

Белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным пошутил, сказав, что рад разбавить своими визитом в Москву западные элиты. Об этом рассказали журналисты в Telegram-канале "Пул Первого".

Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту эту, я надеюсь, своими людьми. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Напомним, что на фоне обострившейся ситуации у российско-украинской границы российскую столицу уже посетили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер германии Олаф Шольц. Владимир Путин в Кремле подчеркнул, что они с белорусским коллегой постоянно находятся в контакте, но личная встреча с начала 2022 года происходит в первый раз. Он предложил главе республики "сверить часы" по некоторым вопросам.

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с Путиным.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

