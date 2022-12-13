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Лукашенко: флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на новые свершения
Сегодня, 11:54
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Лукашенко: флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на новые свершения

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По его словам, эти символы хранят в себе житейскую мудрость.

Флаг, герб и гимн Белоруссии вдохновляют граждан страны на новые свершения. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.

По его словам, эти символы хранят в себе житейскую мудрость, а также укрепляют духовные силы и вдохновляют на новые свершения. Также Лукашенко заявил, что в них воплощается память поколений и непростой путь белорусского народа.

Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко назвал ветеранов хранителями правды в противовес тем, кто обеляет нацизм.

Фото: aa.com.tr

Теги: александр лукашенко, герб, гимн, поздравление, президент белоруссии, флаг
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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