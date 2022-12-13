Лукашенко: флаг, герб и гимн вдохновляют белорусов на новые свершения

Флаг, герб и гимн Белоруссии вдохновляют граждан страны на новые свершения. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко в поздравлении с Днем Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна.
По его словам, эти символы хранят в себе житейскую мудрость, а также укрепляют духовные силы и вдохновляют на новые свершения. Также Лукашенко заявил, что в них воплощается память поколений и непростой путь белорусского народа.
Стремление к миру, преданность родной земле и готовность созидать во имя будущих поколений помогали белорусам во все времена оставаться верными себе и своим принципам.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко назвал ветеранов хранителями правды в противовес тем, кто обеляет нацизм.
Фото: aa.com.tr
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