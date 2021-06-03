Лукашенко допустил строительство второй АЭС в Белоруссии

По его словам, атомная энергия - это будущее.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил строительство в стране второй атомной электростанции. Об этом он заявил на совещании по развитию энергокомплекса страны, пишет БелТА.

По его словам, развитие атомной энергетики является перспективной сферой. Лукашенко подчеркнул, что планы на строительство АЭС также есть у Польши, Литвы и некоторых других стран Евросоюза.

Надо будет - построим и вторую атомную станцию. В этом вся перспектива. Нас все время критиковал Запад, особенно наши соседи: "Ах, станция, безопасность и прочее". А сами запланировали строительство станций. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Присутствующие на совещании посчитали, что после строительства АЭС у республики может возникнуть избыток энергии. На это Лукашенко попросил "не дергаться и не париться" по этому поводу, а также заявил, что Белоруссия при грамотном подходе сможет использовать всю лишнюю энергию.

Ранее Лукашенко ответил на просьбу ЛНР пообщаться с Протасевичем.

Видео: Telegram / Пул Первого

