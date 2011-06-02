Лукашенко: Белоруссия и Россия достигли принципиальной договоренности по налоговому маневру

Он отметил, что над проработкой этой схемы будут работать правительства РФ И РБ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился с его российским коллегой Владимиром Путиным о минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в РФ с 1 января 2022 года. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам российско-белорусского сотрудничества, передает БелТА.

По его словам, в настоящее время правительствам России и Белоруссии дано поручение окончательно отработать эту схему. Глава республики отметил, поставки нефти будут осуществляться в запланированных объемах, а также, что Белоруссия и Россия движутся к сближению налоговых систем.

По налоговому маневру мы нашли развязки. Даже не мы, а правительства, мы просто это согласовали и утвердили. Дальше будем вести диалог и договариваться. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко раскрыл содержимое взятого на встречу с Путиным дипломата. Он уточнил, что в нем находились аналитические материалы, которые были подготовлены спецслужбами Белоруссии. Глава Белоруссии подчеркнул, содержимое документов также касалось и России.

Фото: Telegram / Пул Первого