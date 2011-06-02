Лукашенко раскрыл содержимое взятого на встречу с Путиным дипломата

По его словам, содержимое бумаг в кейсе также касалось и России.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что находилось в дипломате, который он принес с собой на встречу с его российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам российско-белорусского сотрудничества.

По его словам, в кейсе лежали аналитические материалы, которые были подготовлены спецслужбами Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что содержимое документов также касалось и России.

О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По его словам, если бы содержимое этих материалов показывалось в прямом эфире, то "наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать".

Напомним, Напомним, главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 и 29 мая провели совместные встречи в Сочи. Первая официальная встреча длилась около пяти часов. В ходе беседы российский лидер впервые прокомментировал инцидент с Ryanair с Минске. Он характеризовал реакцию мирового сообщества на это как "всплеск эмоций", а также выразил благодарность Лукашенко за приезд.

Ранее Лукашенко заявил, что против СНГ работают внешние силы.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого