Лукашенко искупался в Черном море

Владимир Путин не стал составлять ему компанию.

В Telegram-канале, близком к администрации президента Белоруссии, "Пул Первого" появилось фото купающегося в Черном море Александра Лукашенко.

Всем озаботившимся: президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды — плюс 16. Telegram-канал "Пул Первого"

Напомним, главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 28 и 29 мая провели совместные встречи в Сочи. Первая официальная встреча длилась около пяти часов. В ходе беседы российский лидер впервые прокомментировал инцидент с Ryanair с Минске. Он характеризовал реакцию мирового сообщества на это как "всплеск эмоций", а также выразил благодарность Лукашенко за приезд.

Вторая, неформальная, состоялась на корабле. Компанию президентам составил Николай Лукашенко, сын главы Белоруссии.

Ранее белорусский политолог Алексей Дзермант заявил, что Путин одной фразой разрушил планы Запада на Белоруссию.

Фото: Telegram / Пул Первого

