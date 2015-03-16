Политолог: Путин одной фразой разрушил планы Запада на Белоруссию

Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что президент России Владимир Путин перечеркнул планы Запада в отношение Минска одной фразой. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE".
По его словам, в настоящее время Запад своими действиями хочет ухудшить отношения между РФ и Белоруссией. Дзермант считает, на республику оказывается огромное давление, а перед Россией ставят вопросы о готовности помогать Лукашенко, которого многие страны считают "диктатором".
Политолог подчеркнул, состоявшиеся 28 мая переговоры глав России и Белоруссии дали понять, что Путин будет поддерживать Лукашенко несмотря ни на что.
Это ключевое, что я услышал. Когда встретились два президента, Путин и Лукашенко, Владимир Владимирович говорит: да, ситуация сложная, Александр Григорьевич, давайте искупаемся в Сочи.
Алексей Дзермант, белорусский политолог
Он отметил, что такая беседа присуща друзьям и союзникам, которые не позволят разыграть против себя провокации. По словам Дзерманта, давление Запада на Минск может привести только к слиянию России и Белоруссии, а не к расколу их отношений.
Ранее Путин впервые прокомментировал инцидент с Ryanair с Минске.
Видео: Youtube / Соловьев LIVE
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