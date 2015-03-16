Политолог: Путин одной фразой разрушил планы Запада на Белоруссию

По его словам, Россия и Белоруссия являются настоящими друзьями и союзниками.

Белорусский политолог Алексей Дзермант считает, что президент России Владимир Путин перечеркнул планы Запада в отношение Минска одной фразой. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала "Соловьев LIVE".

По его словам, в настоящее время Запад своими действиями хочет ухудшить отношения между РФ и Белоруссией. Дзермант считает, на республику оказывается огромное давление, а перед Россией ставят вопросы о готовности помогать Лукашенко, которого многие страны считают "диктатором".

Политолог подчеркнул, состоявшиеся 28 мая переговоры глав России и Белоруссии дали понять, что Путин будет поддерживать Лукашенко несмотря ни на что.

Это ключевое, что я услышал. Когда встретились два президента, Путин и Лукашенко, Владимир Владимирович говорит: да, ситуация сложная, Александр Григорьевич, давайте искупаемся в Сочи. Алексей Дзермант, белорусский политолог

Он отметил, что такая беседа присуща друзьям и союзникам, которые не позволят разыграть против себя провокации. По словам Дзерманта, давление Запада на Минск может привести только к слиянию России и Белоруссии, а не к расколу их отношений.

Ранее Путин впервые прокомментировал инцидент с Ryanair с Минске.

Видео: Youtube / Соловьев LIVE