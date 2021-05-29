Лукашенко: доходы от рекламы должны получать прогосударственные СМИ

В Белоруссии рассказали, что доходы СМИ должны поступать на поддержку власти.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что доходы от рекламы должны получать прогосударственные СМИ, прогосударственные телеканалы в республике, а не для тех не у "каких-то бешеных, которые разрушали", которые выступают против властей. Такой позицией глава государства поделился на заседании во вопросам работы журналистов. Ролик с совещания размещен в Telegram-канале "Пул Первого"

Я скажу прямо: реклама должна быть на патриотичных прогосударственных, не с точки зрения собственности, каналах, которые защищают государство, сохраняют мир и покой в нашем государстве.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик напомнил чиновникам о том, что в Белоруссии действует Первый канал, ОНТ, СТВ, телеканал "Мир", а также местные газеты, журналы. Лукашенко призвал СМИ даже при условии, что прессу бомбят, критикуют, все равно получать деньги, заработанные внутри страны. Он заметил, что средства должны идти на защиту граждан и поддержку государства.

Лукашенко раскритиковал выступление Белоруссии на Олимпиаде в Пекине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого