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Лукашенко: бойкот Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны
Сегодня, 14:16
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Лукашенко: бойкот Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны

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В Минске оценили политическое давление на спорт.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что бойкот Олимпиады 2022 года в Пекине возвращает мир в реалии холодной войны. Такой позицией Минска глава государства поделился во время своего ежегодного послания народу и местному парламенту. Политик уверен, что сейчас спортивная сфера отравлена политикой.

Говоря о спорте, придется констатировать, что спорт высоких достижений сегодня отравлен политикой. Бойкот грядущей Олимпиады возвращает мир в реалии холодной войны.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: Польша хочет захватить пограничника Белоруссии для обмена на своего военного.

Фото и видео: Послание президента Белоруссии Александра Лукашенко народу и парламенту

Теги: александр лукашенко, белоруссия, бойкот, олимпиада, олимпиада в пекине, холодная война
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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