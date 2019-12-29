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Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

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Глава государства считает, что изменения необходимы.

Александр Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии. По мнению президента, действующая система себя изжила. На данный момент ее целесообразно будет переформатировать. Об этом политик заявил во время съезда Федерации профсоюзов в Минске. Слова спикера передают журналисты из Sputnik Беларусь.

Подобные инициативы обсуждались уже в 2016 году. С 2017 года в стране началось постепенное увеличение пенсионного возраста. Каждый год он увеличивался на полгода. В результате на момент принятия указа женщины должны получать пенсию в 58 лет, мужчины - в 63 года на 2022 год. До начала реформы женщины получали выплаты с 58 лет, мужчины - с 60 лет.

Ранее Белоруссия заявила о тревоге из-за сценария НАТО с ядерным ударом по республике.

Видео: YouTube/CTVBY

Теги: александр лукашенко, белоруссия, пенсионная реформа
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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