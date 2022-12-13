Лукашенко: Западу не удалось сорвать импортозамещение в Союзном государстве

Глава Белоруссии рассказал о развитии IT-отрасли.

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о том, что коллективному Западу не удалось сорвать импортозамещение в Союзном государстве, так как этот процесс все равно продвигается вперед, несмотря на оказываемое санкционное давление. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в ходе рабочей встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Гость назвал недружественные страны "миролюбивыми". В качестве примера своих слов он привел заказ IT-технологий на общую с сумму, превышающую 300 миллионов долларов. Эти IT-продукты приобрели компании РФ у белорусских айтишников.

Миролюбивым (в кавычках) странам не удалось нас зажать так, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из наших стран. Импортозамещение все-таки продвигается. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого