По его словам, после завершения конфликта никто не будет восстанавливать страну.

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает свою страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими СМИ..

По его словам, после завершения конфликта никто не будет восстанавливать Украину. Лукашенко считает, что завтра может возникнуть новый острый вопрос, и о нынешнем конфликте все забудут.

Если это надо Украине, Зеленскому – пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям. Александр Лукашенко, президент Украины

Ранее Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины.

Фото: Telegram / Пул Первого