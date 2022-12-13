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Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину
Сегодня, 14:07
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Лукашенко заявил, что Зеленский уничтожает Украину

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По его словам, после завершения конфликта никто не будет восстанавливать страну.

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает свою страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими СМИ..

По его словам, после завершения конфликта никто не будет восстанавливать Украину. Лукашенко считает, что завтра может возникнуть новый острый вопрос, и о нынешнем конфликте все забудут.

Если это надо Украине, Зеленскому – пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям.

Александр Лукашенко, президент Украины

Ранее Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины.

Фото: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, владимир зеленский, президент белоруссии, президент украины
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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