Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает свою страну. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими СМИ..
По его словам, после завершения конфликта никто не будет восстанавливать Украину. Лукашенко считает, что завтра может возникнуть новый острый вопрос, и о нынешнем конфликте все забудут.
Если это надо Украине, Зеленскому – пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям.
Александр Лукашенко, президент Украины
Ранее Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины.
Фото: Telegram / Пул Первого
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