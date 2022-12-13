Он подчеркнул, что ответ Минска на агрессию будет жесточайший.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие, при котором будет воевать против Украины. Об этом он заявил на встрече с представителями зарубежных и белорусских СМИ.

По его словам, Белоруссия вступит в конфликт в том случае, если хоть один украинский солдат придет на территорию страны и будет убивать людей. Он подчеркнул, что ответ Минска на эту агрессию будет жесточайший. При этом президент отметил, что в Белоруссии живут мирные люди.

Мы не хотим войны. И мы ни в коем случае не собираемся вводить свои войска на территорию Украины. Если только вы оттуда не совершите агрессию на территорию Белоруссии. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко потребовал обеспечить для белорусов доступные цены на импортные товары.

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