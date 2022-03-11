Лукашенко: Украина атаковала бы Белоруссию, если бы не превентивный удар РФ

Глава Белоруссии обсудил с российским коллегой внешнюю угрозу, исходящую от Киева.

Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что Украина атаковала бы Белоруссию, если бы не превентивный удар России. Такое мнение лидер республики выразил на рабочей встрече в Москве с Владимиром Путиным.

Я сейчас покажу, откуда они на Беларусь хотели напасть…они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учениях. Поэтому не мы развязали эту войну, у нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик уверен в том, что украинские националисты были готовы подорвать большие атомные электростанции, а также распространить биологическое оружие. Лукашенко добавил, что мир видит, что "в Чернобыле творится". Политик уверен в том, что люди начинают постепенно понимать, за кем стоит правда и что есть что.

Путин согласился с Лукашенко, что за операцию на Украине нечего оправдываться.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого