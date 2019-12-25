Лукашенко: Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск

Решение было принято в связи с обострением на западных границах Союзного государства.

Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с военно-силовым блоком.

Белорусский лидер отметил, что решение было принято в связи с обострением на западных границах Союзного государства. Он напомнил, что обсуждал этот вопрос на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге после неформального саммита СНГ.

Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины.

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