Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины

Он поручил передать свой ответ президенту Украины о последствиях такого удара.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предупредили об ударе с территории Украины. Об этом он рассказал на совещании с военно-силовым блоком.

Лукашенко уточнил, что получил эту информацию по неофициальным каналам. По его словам, Украина собиралась "сделать Крымский мост-2". Президент заявил, что необходимо определить, какие меры следует предпринять для укрепления безопасности Белоруссии.

Мой ответ был прост: доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко подарит Путину белорусский трактор.

Фото: aa.com.tr