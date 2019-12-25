  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины
Сегодня, 11:58
132
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко заявил, что Белоруссию предупредили об ударе с территории Украины

0 0

Он поручил передать свой ответ президенту Украины о последствиях такого удара.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск предупредили об ударе с территории Украины. Об этом он рассказал на совещании с военно-силовым блоком.

Лукашенко уточнил, что получил эту информацию по неофициальным каналам. По его словам, Украина собиралась "сделать Крымский мост-2". Президент заявил, что необходимо определить, какие меры следует предпринять для укрепления безопасности Белоруссии.

Мой ответ был прост: доведите президенту Украины и другим умалишенным, что Крымский мост им покажется цветочками, если они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко подарит Путину белорусский трактор.

Фото: aa.com.tr

Теги: александр лукашенко, предупреждение, президент белоруссии, удар, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии