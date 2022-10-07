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Лукашенко подарит Путину белорусский трактор

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Президент РФ станет владельцем новой сельскохозяйственной техники от брендаBELARUS.

Белорусский президент Александр Лукашенко приготовил в подарок на 70-летний юбилей российскому коллеге Владимиру Путину республиканский трактор BELARUS. Об этом глава государства рассказал журналистам в Петербурге, когда его спросили о том, какой сюрприз он придумал для хозяина мероприятия. Позже СМИ опубликовали снимок подарочного сертификата, на котором видна надпись: "Владимиру Владимировичу Путину. В честь юбилея. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко".

У Лукашенко спросили, какой подарок он приготовил Путину. Ответ вас удивит… А вот и подарок!

пресс-пул белорусского президента

Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Белоруссии.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: belarus, александр лукашенко, белоруссия, владимир путин, день рождения, трактор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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