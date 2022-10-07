Лукашенко подарит Путину белорусский трактор

Президент РФ станет владельцем новой сельскохозяйственной техники от брендаBELARUS.

Белорусский президент Александр Лукашенко приготовил в подарок на 70-летний юбилей российскому коллеге Владимиру Путину республиканский трактор BELARUS. Об этом глава государства рассказал журналистам в Петербурге, когда его спросили о том, какой сюрприз он придумал для хозяина мероприятия. Позже СМИ опубликовали снимок подарочного сертификата, на котором видна надпись: "Владимиру Владимировичу Путину. В честь юбилея. Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко".

У Лукашенко спросили, какой подарок он приготовил Путину. Ответ вас удивит… А вот и подарок! пресс-пул белорусского президента

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого