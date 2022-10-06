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Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Белоруссии

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Он также предупредил, чтобы за сутки не накрутили цены.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в стране. Об этом он заявил на совещании с экономическим блоком правительства.

Лукашенко отметил, что с сегодняшнего дня, 6 октября, запрещается всякий рост цен. Он также предупредил, чтобы за сутки не накрутили цены.

И не дай Бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, запрет, повышение цен, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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