Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об участии страны в спецоперации на Украине. Об этом он заявил на совещании по военной безопасности.
Лукашенко отметил, что Белоруссия участвует в спецоперации. Он также подчеркнул, что власти не посылают никуда своих военных и никого не убивают.
Мы не нарушаем свои обязательства.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет необходимости объявлять мобилизацию.
Фото: aa.com.tr
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