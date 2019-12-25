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Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
Сегодня, 14:51
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Лукашенко рассказал об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

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Он также подчеркнул, что власти не посылают никуда своих военных и никого не убивают.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об участии страны в спецоперации на Украине. Об этом он заявил на совещании по военной безопасности.

Лукашенко отметил, что Белоруссия участвует в спецоперации. Он также подчеркнул, что власти не посылают никуда своих военных и никого не убивают.

Мы не нарушаем свои обязательства.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет необходимости объявлять мобилизацию.

Фото: aa.com.tr

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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