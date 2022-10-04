Лукашенко: в Белоруссии нет необходимости объявлять мобилизацию

Он подчеркнул, что на территории Белоруссии нет военных действий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нет необходимости объявлять мобилизацию. Об этом он заявил на совещании по военной безопасности.

Глава государства отметил, что сейчас начали хвататься за разного рода поводы. Он подчеркнул, что на территории Белоруссии нет военных действий, и поэтому нет необходимости объявлять мобилизацию. Также Лукашенко сообщил, что недавно один "мерзавец" уже выступал под титрами, в которых сообщалось о якобы подготовке страны к войне.

Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне". Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином.

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