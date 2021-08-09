Лукашенко: Минск не против интеграции с РФ без потери суверенитета

По его мнению, включение РБ в состав России стало бы "головной болью" для Путина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, республика не против интеграции с РФ, однако это возможно лишь при сохранении государственности и суверенитета. Об этом он сказал в ходе "Большого разговора", который организован в годовщину выборов главы республики.

Он подчеркнул, Белоруссия всегда выступала за тесный союз, однако Россия держит республику на расстоянии. По мнению Лукашенко, включение РБ в состав России стало бы "головной болью" для Москвы.

Мы суверенное и независимое государство. Когда я слышу эти намеки о вхождении в состав России, я всегда думаю головой Путина, что нужна еще одна головная боль России? Нет. Именно так президент России это и понимает. Для того, чтобы интегрироваться, развивать в экономике интеграцию в целом, не надо брать кого-то и включать в состав. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Он добавил, что для межгосударственного союза особо важно равноправие во многих сферах, включая экономику. Лукашенко задался вопросом, о какой интеграции может идти речь, когда цены на природный газ в РФ втрое ниже, чем в Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что республика сохранила внутреннюю экономику из-за отказа ввести комендантский час в условиях пандемии коронавируса.

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