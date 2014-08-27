Лукашенко: Минск и Москва пока не согласовали поставки природного газа

По его словам, этот вопрос может решиться до конца текущего года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва пока не согласовали одну дорожную карту, которая касается природного газа. Об этом он сказал в ходе "Большого разговора", на котором присутствуют общественники и журналисты.

По его словам, данный вопрос может решиться до конца 2021 года.

28 карт у нас готовы, у нас остался один вопрос про природному газу и все. Но если мы в союзе и если мы видим перспективы, надо выравнивать цены: и там, и здесь или просто, как у вас принято говорить, отпустить в свободное плавание. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Глава республики отметил, что Белоруссия не просит у России низких цен на природное топливо

Ранее Лукашенко заявил, что для межгосударственного союза особо важно равноправие во многих сферах, включая экономику. Он задался вопросом, о какой интеграции может идти речь, когда цены на природный газ в РФ втрое ниже, чем в Белоруссии.

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