Минск и Москва пока не решили ряд вопросов по газу и нефти

Президент Белоруссии напомнил о нерешенном вопросе по поставкам пригородного газа.

Лукашенко поставил интеграцию с Россией под вопрос из-за газового обмана. Глава Белоруссии заявил, что договоренности провалились не по вине Минска. Об этом политик рассказал во время своего выступления перед членами местного парламента. Он напомнил коллегам, что страны до сих пор не подписали контракты по стоимости и объемам поставок природного газа.

Хотя об этом договорились давно. И наши правительства провалили эти договоренности прокомментировал Лукашенко

В 2019 году истекает соглашение о цене поставок российского газа в Белоруссию. Минск настаивает на снижении цен до внутрироссийского уровня. Также вопросы вызывают сложности в поставках сельскохозяйственной и промышленной продукции. Дипломаты не могут договориться о налоговых маневрах.

Ранее Piter.tv писал о том, что встреча Лукашенко и Путина запланирована на конец текущей недели.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/CTVBY