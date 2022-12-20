Лукашенко: Минск доволен ценой на газ

Минск доволен ценой на российский газ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам главы государства, Белоруссия зафиксировала выгодную для себя цену. Он подчеркнул, что Россия очень много помогала в этом плане, однако говорить о новых темах в области поставок газа пока не стоит.
Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее мы сообщали, что Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска.
Видео: kremlin.ru
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