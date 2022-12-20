Лукашенко: Минск доволен ценой на газ

По словам главы государства, Белоруссия зафиксировала выгодную для себя цену.

Минск доволен ценой на российский газ. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам главы государства, Белоруссия зафиксировала выгодную для себя цену. Он подчеркнул, что Россия очень много помогала в этом плане, однако говорить о новых темах в области поставок газа пока не стоит.

Мы удовлетворены результатами обсуждения в целом единого газового рынка и ценообразованием на ближайшие три года. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее мы сообщали, что Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска.

Видео: kremlin.ru