Лукашенко: Киев должен сделать все, чтобы боевые действия на Украине закончились

В Белоруссии считают, что в затягивании конфликта заинтересованы США и Британия.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Киев должен сделать все ради того, чтобы боевые действия на Украине закончились. Соответствующей позицией лидер республики поделился с иностранными журналистами из агентства Аssociated Press. Политик призвал коллег понять тот момент, что конфликт ведется именно на территории Украины, а не России.

Здесь все решается, и все зависит от властей Украины…И руководство страны должно быть прежде всего заинтересовано в том, чтобы не гибли мирные жители…это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По версии политика, конфликт в регионе может решиться за неделю, однако в Минске не видят готовность украинской стороны шаг за шагом решать накопившиеся проблемы, которые привели к боевым действиям. В вопросе "зверств" Александр Лукашенко призвал американских журналистов обратиться в первую очередь к самим США и Великобритании. По мнению политика, именно эти два государства заинтересованы в том, чтобы конфликт затягивался.

Лукашенко назвал условие, при котором конфликт на Украине быстро закончится.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА