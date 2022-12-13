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Лукашенко: Белоруссия не собирается ни на кого нападать
Сегодня, 13:54
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Лукашенко: Белоруссия не собирается ни на кого нападать

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Глава государства назвал свою страну миролюбивой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается ни на кого нападать. Об этом он рассказал в послании к народу и парламенту.

Глава государства назвал свою страну миролюбивой, а также отметил, что она не хочет ни с кем воевать. Он добавил, что в Белоруссии до сих пор "не захоронили последнего солдата и мирного жителя, которых потеряли в годы Великой Отечественной войны".

Нам хватило боли. Но жизнь заставляет всегда, как я говорю, порох держать сухим.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: александр лукашенко, нападение, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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