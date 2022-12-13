Лукашенко: Белоруссия не собирается ни на кого нападать

Глава государства назвал свою страну миролюбивой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна не собирается ни на кого нападать. Об этом он рассказал в послании к народу и парламенту.

Глава государства назвал свою страну миролюбивой, а также отметил, что она не хочет ни с кем воевать. Он добавил, что в Белоруссии до сих пор "не захоронили последнего солдата и мирного жителя, которых потеряли в годы Великой Отечественной войны".

Нам хватило боли. Но жизнь заставляет всегда, как я говорю, порох держать сухим. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность.

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