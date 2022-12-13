Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность

Евросоюз потерял свою субъектность. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту.
Белорусский лидер отметил, что самостоятельность внешней политики считается роскошью в современном мире. Он подчеркнул, что не все народы и государства могут ее себе позволить.
Посмотрите: кто бы мог подумать еще десять лет назад, что такое крепкое объединение как Евросоюз может фактически потерять свою субъектность?
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия планируют запустить 15 проектов в машиностроении.
Видео: Telegram / СМОТРИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все