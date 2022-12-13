Лукашенко заявил, что ЕС потерял свою субъектность

Белорусский лидер отметил, что самостоятельность внешней политики считается роскошью в современном мире.

Евросоюз потерял свою субъектность. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту.

Белорусский лидер отметил, что самостоятельность внешней политики считается роскошью в современном мире. Он подчеркнул, что не все народы и государства могут ее себе позволить.

Посмотрите: кто бы мог подумать еще десять лет назад, что такое крепкое объединение как Евросоюз может фактически потерять свою субъектность? Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия планируют запустить 15 проектов в машиностроении.

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