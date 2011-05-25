Лукашенко: Белоруссии ежедневно приходится отстаивать суверенитет

По его словам, в нынешней ситуации Минск может рассчитывать только на себя и дружественные страны.

Белоруссии ежедневно приходится отстаивать суверенитет. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании, посвященном развитию микроэлектроники.

По словам белорусского лидера, понятие "рыночная свобода" является пустым звуком, поскольку политическое давление и торговые войны переросли в гибридное противостояние. Он отметил, что в нынешней ситуации Белоруссия может рассчитывать только на себя и дружественные страны, в число которых входит Россия.

Нам ежедневно приходится бороться за суверенитет и безопасность страны. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал не допустить в стране событий, подобных украинским.

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