Лукашенко: Алексиевич предала Белоруссию, сбежав в Германию

Глава Белоруссии полагает, что писательница может вернуться в страну.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что писательница Светлана Алексиевич предала свою страну, сбежав в Германию. В рамках интервью для японского телеканала TBS журналист поинтересовался у лидера республики о том, как он относится к нобелевской лауреатке по литературе, которая вынужденно находится сейчас на территории ФРГ. Политик добавил, что, не исключает того, что женщине "там еще и приплачивают". Он добавил, что не интересуется этим вопросом.

Это человек, который стал нобелевским лауреатом - не будем говорить, как и почему, - который вырос на этой земле, предала ее и сбежала отсюда. Ее никто не выдворял, не выгонял из Беларуси. Это ее право. Она выбрала Германию. Там, наверное, теплее. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Относительно каких-либо препятствий или угроз в отношении Алексиевич по возвращении в Белоруссию, Александр Лукашенко считает, что писательница может вернуться домой. Политик напомнил, что если были допущены нарушения, то по этим законам следует отвечать, как любому гражданину Белоруссии.

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Фото и видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира