Лука Джорджевич поблагодарил болельщиков "Зенита" за поддержку

Нападающий перешел в московский "Локомотив".

Бывший игрок "Зенита" Лука Джорджевич поблагодарил футбольный клуб и его поклонников за поддержку. По его словам, он никогда не забудет время, которое провел в Петербурге. В понедельник, 12 августа, он выложил пост на своей странице в Instagram.

"Я приехал юношей в этот прекрасный город и взрослел вместе с вами, становясь мужчиной, и всегда ощущал себя как дома!", - написал форвард.

Накануне стало известно, что 25-летний нападающий покинул "Зенит" и перешел в московский клуб "Локомотив". Футболист присоединился к сине-бело-голубым в 2012 году.

Также Piter.TV рассказал о том, что Кокорин готов бесплатно играть за "Зенит".

Фото: ФК "Зенит", Luka Djordjevic / Instagram