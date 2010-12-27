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Лука Джорджевич перейдет из "Зенита" в "Локомотив"
Сегодня, 16:43
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Лука Джорджевич перейдет из "Зенита" в "Локомотив"

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Футбольные клубы достигли соглашения по трансферу нападающего.

Игрок "Зенита" Лука Джорджевич перейдет в "Локомотив", клубы достигли соглашения о переходе футболиста в московскую команду. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых. 

Джорджевич является воспитанником черногорского клуба "Могрен". В 2012 форвард присоединился к "Зениту". За 7 лет он выступал за "Твенте", "Сампдорию", "Понферрадин" и тульскую команду "Арсенал" на правах аренды.

В составе сине-бело-голубых 25-летний нападающий провел 30 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи. "Зенит" пожелал Луке Джорджевичу удачи в составе нового клуба. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Малком прокомментировал слухи об уходе из "Зенита"

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: зенит, локомотив
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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