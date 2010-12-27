"То, что говорят в Бразилии – это ложь": Малком прокомментировал слухи об уходе из "Зенита"

Футболист рассказал, что собирается продолжать карьеру в петербургском футбольном клубе.

Новый полузащитник "Зенита" бразилец Малком прокомментировал слухи о возможном уходе из футбольного клуба из-за расизма фанатов. Молодой спортсмен назвал такую информацию ложной и подчеркнул, что собирается продолжать карьеру в России.

Я хочу оставаться здесь, в "Зените". Отработать свой контракт, творить историю. То, что говорят в Бразилии - это ложь. Я рад быть в "Зените", это важный для меня этап. И, как я уже говорил, я хочу творить здесь историю. - рассказал Малком в интервью "Sport24"

Конфликт между иностранными изданиями и петербургским клубом начался после матча "Зенит" - "Краснодар", когда за границей посчитали, что российские фанаты не приняли Малкома. Поводом для этого послужил баннер "Спасибо руководству за верность традициям", который зарубежные СМИ неверно интерпретировали.

Напомним, что 2 августа Малком официально перешел в "Зенит". Петербургскому клубу удалось достичь соглашения с "Барселоной". Бразилец начал свою карьеру в 2014 году, когда дебютировал за родную команду. В 2015 году он стал игроком молодежной сборной Бразилии и принял участие в чемпионате Южной Америки U-20. В этом же году выступил на ЧМ-2015 среди молодежных сборных. В 2016 играл в составе французского "Бордо", а в июле 2018 перешел в "Барселону".

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Фото: ФК "Зенит"